Grippe aviaire. À Flers, les détenteurs de volailles appelés à se déclarer auprès de la mairie

Après un premier foyer détecté dans le département en octobre et un second mi-novembre, à la frontière avec l'Eure, le département de l'Orne redouble de vigilance. Afin de prévenir et d'éviter une éventuelle contamination, la Ville de Flers prend les devants. Elle demande à tout détenteur d'oiseaux, qu'il soit particulier ou professionnel, de se déclarer.

Obligatoire depuis 2006

Le recensement des volailles et des détenteurs est obligatoire depuis 2006. Il permet, en cas de contamination, de faciliter la procédure de contrôle aux équipes de la Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP). En effet, lors de la détection d'un cas de grippe aviaire, les équipes spécialisées du Service santé, protection animale et de l'environnement (SPAE) sont chargées d'établir des zones de contrôles et de surveillance. Pour ce faire, le SPAE doit disposer des listes actualisées de recensement des détenteurs. Sinon, la procédure peut être rallongée, le temps de répertorier les détenteurs qui ne se sont pas déclarés.

Pour se déclarer, il suffit de remplir la déclaration de Cerfa de détention d'oiseaux en ligne sur le site du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation ou auprès de la mairie.