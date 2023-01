Consommation. La livraison entre particuliers dans la Manche pour compenser la hausse des prix

Une idée pour gagner un peu d'argent et s'entraider : la livraison collaborative. Plusieurs plateformes proposent à des particuliers qui font un trajet régulier, pour aller au travail par exemple, d'en profiter pour récupérer les courses d'un de leur voisin dans un magasin et de les lui livrer. Une livraison qui sera payée, un peu comme un covoiturage de la livraison locale. Un service pratique, notamment quand il n'est pas possible de se faire livrer, à la campagne par exemple. Des plateformes existent, comme Shopopop ou Tut Tut.

Régis, un Manchois qui s'est mis à la livraison entre particuliers Impossible de lire le son.

Le gain sur une course est entre 6 et 7 €, pas de quoi gagner sa vie, mais au moins aider à payer l'essence pour un trajet habituel.

Régis et le profil des utilisateurs de ces applications Impossible de lire le son.

Des magasins aussi mettent en place ce service, comme l'Intermarché Drive de Bricquebec.