Orne. Soldes d'hiver : "Les meilleurs produits partent en premier"

A la recherche de bonnes affaires, les clients font le tour des boutiques. Les commerçants sont sur le qui-vive. Ils comptent sur le premier week-end des soldes pour voir leur affluence augmenter. Les démarques d'hiver, qui se déroulent jusqu'au 7 février, devraient permettre aux commerçants -ils l'espèrent- de faire remonter les chiffres de l'année 2022. Douze mois difficiles marqués par une baisse de la clientèle et de son pouvoir d'achat.

Rester optimiste

Dans les agglomérations, les vitrines se sont parées des traditionnels autocollants "soldes" pour attirer les clients. A Bagnoles de l'Orne, ce week-end marque l'arrivée du Championnat national de cyclo-cross. Sur les milliers de personnes attendues, peut-être que certaines d'entre elles craqueront pour un petit moment shopping ? A la boutique de prêt-à-porter Domino, les premiers clients n'ont pas attendu le premier jour des soldes. Les bonnes affaires doivent être dénichées avant même le lancement. Pour Christèle Guibé, présidente de l'Union des commerçants et des artisans de Bagnoles-de-l'Orne, les soldes riment avec déstockage. "Comme l'année n'a pas été très bonne, on attend du monde et on prévoit de grosses promotions", fait savoir celle qui a repris la boutique Domino en 2021.

Ecoutez ici : Christèle Guibé, de l'Union des commerçants et des artisans de Bagnoles-de-l'Orne Impossible de lire le son.

A Alençon, même rengaine. Les professionnels gardent l'espoir. Les soldes sont l'occasion de "redynamiser le centre-ville", selon Karine Chérot, gérante de la boutique Milano, Petit Bateau, et présidente de l'Union des commerçants de la ville.