Caen. Born to rave, une soirée sous le signe des musiques électroniques

L'équipe de Born to rave promet "une soirée musclée en bpm", samedi 14 janvier au Cargö de Caen. Pour son retour, après deux ans d'absence, Born to rave explore les abysses de la musique électronique avec des têtes d'affiche et des talents de la région, pour le plus grand bonheur des fans du genre, à l'instar de Maissouille, artiste normand reconnu comme l'un des principaux leaders de la scène hardcore internationale. Il oscillera entre 180 et 210 bpm.

Deux salles, deux ambiances

Lors de cette soirée qui débutera dès 23 heures, les amateurs et amatrices de musique techno pourront vibrer devant deux scènes, une hardcore et frenchcore et une seconde techno, acid et trance. Sur la première, se produiront les artistes Anime, considérée comme "la reine du hardcore italien" et Andy the Core tous deux venus d'Italie. Il y aura aussi Remzcore, Maissouille, conciliant techno, tribe, hard techno et hardcore, Goetia, Sytri-x et Kromysis, venus de France.

Sur la scène techno, acid et trance, il y aura les artistes Doukounta, Ligote, Mogcore et des représentants de la scène locale émergente, Toitoine et Shadow Remington.

Une projection d'animations visuelles

Afin d'offrir au public caennais une expérience immersive dans les méandres de la hard music, Born to rave prépare des projections 3D et mapping vidéo. Diffuser des images sur des reliefs, permettant alors aux visuels de s'adapter à n'importe quel support ou environnement, c'est là tout le concept du mapping vidéo 3D, avec VJ EYE aux manettes. Ce dernier, DJ par ailleurs, a forgé son expérience dans les salles et clubs les plus prestigieux de la capitale, du Zénith au Bataclan, en passant par le Rex Club, le Batofar, le Nouveau Casino, le Showcase ou encore la Machine.

VJ EYE a joué pour des soirées et festivals importants, à l'instar de Weather, We Love Green, Audiogenic ou encore Animalz. Il a illuminé avec ses performances visuelles les sets des plus grands tels que Laurent Garnier, Qbert, The Hacker ou encore Nina Kraviz.

Une soirée forte du label Audiogenic

Après plus de vingt-sept ans d'activisme musical, Audiogenic se positionne comme la première structure fédératrice de la "Hard Electronic Music" en France. Pionnier des premières heures et toujours actif comme au premier jour, le label Audiogenic est devenu un acteur incontournable du paysage électronique français.

Born to rave est la 16e tournée nationale organisée par Audiogenic. Cette grande fête électronique fait le tour de l'Hexagone pour un rendez-vous coloré, festif et musical. Beats énergiques, rythmes euphoriques et mélodies enivrantes : la soirée s'annonce explosive.

Pratique. Soirée Born to rave, organisée par Audiogenic, samedi 14 janvier, à partir de 23 heures, dans la grande salle et le club du Cargö de Caen. Tarif : de 19 à 30 €. Infos sur lecargo.fr ou au 02 31 86 79 31.