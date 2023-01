Place du commerce. Une nouvelle année avec de nouvelles enseignes à Caen

La rédaction de Tendance Ouest vous apporte tous les détails de ces nouvelles ouvertures.

Bubble tea, arcade et bar à cocktails

"C'est un vrai succès et depuis l'ouverture, les clients affluent pour déguster nos bubble teas", explique Cyril Marais, l'un des employés de Bubble Room, la toute nouvelle enseigne installée 128 rue Saint-Pierre à Caen. La salle d'arcade Family's games, ouverte depuis le 7 décembre dernier, est aussi une belle réussite et un commerce attendu. "Les nostalgiques du jeu sont ravis de cette ouverture et l'ambiance ici est conviviale", souligne Benjamin Guy, le jeune responsable de l'enseigne.

Quant au tout nouveau bar à cocktails Le Machiniste, situé 22 rue du Onze-Novembre, c'est une nouvelle aventure pour les deux gérants et amis Kévin Brun et Robin Lemonnier. "Nous souhaitons apporter un vrai bouleversement dans l'univers du cocktail, en proposant des mélanges uniques et originaux, à l'image de notre décoration inspirée de l'univers de Jules Verne", soulignent-ils.