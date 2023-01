Caen. Trente ans après sa fermeture, une exposition rend hommage à la SMN

Il y a 30 ans déjà, la Société métallurgique de Normandie (SMN) fermait ses portes, tournant une page d'histoire majeure dans l'histoire du territoire caennais. L'association Arts et Culture le Conquérant, composée initialement d'artistes travaillant au sein de l'industrie, propose une exposition hommage à ce pan d'histoire important.

Des outils récupérés lors de la fermeture

Depuis de nombreuses années, c'est le sculpteur Max Hariau qui a repris les rênes de l'association. Au fil des ans, il a récupéré toutes sortes d'outils ayant été utilisés au sein de l'industrie. Il montre pêle-mêle "des gants, des marteaux, une clé à molette, une fonte pour souder", et bien plus encore à découvrir. "On voulait rendre hommage aux travailleurs", explique le sculpteur, exposant plusieurs créations à partir de matériaux récupérés lors de la fermeture du site.

Mais aussi des peintures

Serge Bouffard n'a lui rien à voir avec la SMN de prime abord, bien qu'il soit physicien et spécialiste des matériaux. Le lien avec la métallurgie est donc trouvé. Peintre à ses heures perdues, il a réalisé des tableaux sur cette fameuse SMN. "J'ai notamment représenté la dernière coulée de 1993, on la voit qui se termine par un fil. C'est la fin, donc l'œuvre est très noire", décrit l'artiste.

Serge Bouffard a peint plusieurs tableaux inspirés par la SMN.

"Ce sont surtout les enfants et petits-enfants d'ouvriers qui viennent découvrir", affirme Serge Bouffard. Grâce à plusieurs tableaux d'époque, il est possible de se rendre compte de l'importance de la SMN, "une véritable ville à elle seule", se remémore Max Hariau.

L'exposition est en accès libre au sein de l'église du Vieux Saint-Sauveur, c'est jusqu'à dimanche 8 janvier en fin de journée.