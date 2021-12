La cuisine des régions.

Pour 6 personnes





1 kg de mouton dans l’épaule ou le collet,

2 cuillères à soupe d’huile d’olive vierge,

1 tranche de petit salé,

300 g de carottes,

300 g de picholines,

Coulis de tomate, oignons, ail, thym, romarin, laurier, 1 cuillère de farine, 1 verre de vin rouge (de Corse)

Débitez la viande en gros morceaux. Faites-la dorer dans l’huile d’olive en même temps que le petit salé coupé en dés. Ajoutez un gros oignon émincé et quelques petits oignons entiers.

Laissez prendre couleur, puis ajoutez 3 gousses d’ail écrasées, 1 cuillerée à soupe de farine, le coulis de tomate et un verre de vin rouge. Mélangez bien et mouillez largement d’eau chaude.



Portez à ébullition, salez, poivrez et ajouter un brin de thym, un brin de romarin, une feuille de laurier. Couvrez et faites cuire à feu doux.

Au bout d’une heure, ajoutez les carottes coupées en rondelles et les olives dénoyautées. Terminez la cuisson toujours à feu doux.