Orne. Maël et Ambre, les prénoms favoris en 2022 pour les nouveau-nés

Certains y réfléchissent durant toute la durée de la grossesse, d'autres hésitent jusqu'à l'accouchement. C'est une des premières missions des parents : attribuer un prénom à leur enfant. Quelques lettres qui suivent, en théorie, un individu toute sa vie.

Les prénoms favoris en 2022

Les démarches d'actes d'état civil permettent de recenser les prénoms les plus célèbres dans chaque ville de l'Orne en 2022.

À Alençon : Maël, Marceau, Gabin, Arthur et Raphaël sont les prénoms phares de 2022, côté garçons. Ambre reste le prénom le plus donné aux petites filles, comme en 2021. Jade est le deuxième prénom féminin sur le podium.

À Argentan, les parents ont eu un coup de cœur pour les prénoms féminins Théa et Thaïs. Chez les garçons, les trois prénoms les plus donnés sont Maël, Gabin et Léo.

À Flers comme à L'Aigle, la top liste n'est pas encore connue, mais le premier bout de chou à montrer son nez au Centre Hospitalier Jacques Monod, le 1er janvier 2023, est une petite fille appelée Thyra.