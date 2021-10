En questions. "L'accouchement est un moment bouleversant dans la vie d'une femme"

Sarah Margerie, Caennaise de 31 ans, brise les tabous et publie son premier livre intitulé 10 femmes extraordinaires racontent leur accouchement.

Qui êtes-vous ?

Je m'appelle Sarah Margerie, je suis née à Caen. J'ai suivi des études de communication et tourisme puis ai exercé en tant qu'hôtesse de l'air pendant près de deux ans et demi. La naissance de ma fille Lola, en juin 2018, a bouleversé ma vie. Je me suis lancée dans l'entreprenariat en lançant ma propre maison d'édition Ecloreditions, à l'occasion de la sortie de mon livre.

Que racontez-vous dans votre ouvrage ?

J'avais envie d'écrire un livre depuis longtemps. J'y raconte mon accouchement et celui de neuf autres femmes, de mon entourage mais aussi de femmes que j'ai rencontrées au cours de ce projet. Ce sont des témoignages bruts et sincères. Tous les récits d'expériences sont racontés à la première personne afin que le lecteur puisse se mettre à la place de celle qui accouche. C'est un travail de près d'un an.

Quel est le but de ce livre ?

J'ai très mal vécu mon accouchement et n'y étais pas assez préparée. Je souhaite informer les futures mamans de ce qui peut se passer lors d'un accouchement. C'est un sujet tabou qu'il faut mettre en lumière. Je veux qu'elles soient capables de dire non et qu'elles posent des questions. Plus on est préparé, mieux on le vit par la suite. Il faut oser parler. J'espère que mon livre permettra de libérer la parole et que les mamans oseront dire si quelque chose ne leur convient pas. Chaque mère vit les choses différemment et il est important de partager les expériences de chacune pour que ça ne soit plus un tabou.

https://10femmesextraordinaires.com/