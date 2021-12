Anthony, le bac avec 20 de moyenne

Certains attendent leurs résultats avec plus ou moins d’angoisse. Anthony Rougier était confiant, vu l’excellence de ses résultats tout au long de l’année. Mais pas au point d’imaginer qu’il découvrirait un 20/20 s’afficher comme moyenne générale en face de son nom, sur les listes du baccalauréat 2011.



“Heureux et surpris”

Cet élève de terminale au lycée Ferdinand Buisson d’Elbeuf a en effet obtenu son Bac S, spécialité mathématiques, option SVT, avec la note maximale. “J’étais très heureux et surpris aussi, étant donné que je n’ai obtenu que 10 en sport.” C’était sans compter sur son 20 en physique, en SVT, en musique et en latin, qui ont supléé largement cette petite faiblesse sportive.

Depuis qu’il a appris cette heureuse nouvelle, le jeune bachelier de 17 ans, a vu défiler les journalistes. Une belle publicité pour son lycée : “ Il le mérite car nos professeurs ont été là pour nous toute l’année et nous ont vraiment aidés à progresser.” En septembre, Anthony rejoindra lla Prépa Scientifique du lycée parisien Henri IV.

Sa performance ne doit pas en cacher une autre, rouennaise aussi : Agathe Sautet de Quincampoix, en terminale S au Lycée Flaubert, a également obtenu la note maximale !