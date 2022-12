Calvados. Marguerite Cassigneul, témoin du débarquement, est décédée

Marguerite Cassigneul fait partie de la famille de plus en plus réduite des témoins du Débarquement. Le 6 juin 1944, elle avait 17 ans. Elle s'attendait à voir des Américains débarquer mais elle comprit rapidement, grâce à la langue, qu'il s'agissait de Canadiens. L'adolescente a été le témoin de la libération de Saint-Aubin-sur-Mer et Tailleville. Marguerite Cassigneul s'est éteinte vendredi 30 décembre dans la matinée, à l'âge de 95 ans.

Ce 6 juin 1944 a marqué sa vie. Elle aimait témoigner et partager ses souvenirs avec tous ceux qui venaient l'interroger et plus particulièrement les Acadiens. Elle racontait sa descente sur la plage : "Deux civils sortaient un cadavre de l'eau, plus loin il y avait un casque, j'ai continué à marcher et sur la gauche, adossés à la digue, des cadavres. Je les ai comptés, ils étaient 17. Et puis il y en avait un, il n'avait plus de visage. Ça, c'est marqué. Je pense qu'on a vu la mer différemment, alors maintenant on a du mal à voir les gens décontractés. Je préfère ne pas venir à la mer."

Marguerite Cassigneul avait 17 ans le 6 juin 1944. - Semaine Acadienne

Cet engagement, Marguerite et son mari Rémi, décédé en 2019, le manifestèrent en devenant, dès sa création en 2006, bénévoles sur "La semaine acadienne". Ce festival s'attache à resserrer les liens entre la côte de nacre et l'Acadie, liens créés lors du débarquement. À l'occasion de sa 18e édition, qui se déroulera du 6 au 15 août 2023, le festival rendra hommage à Marguerite Cassigneul ainsi qu'à Arthur, vétéran acadien décédé le 7 décembre dernier.

Ses obsèques seront célébrées le mercredi 4 janvier, à 14 h 30, en l'église Saint Rémi à Douvres-la-Délivrande.