Chats errants. Une campagne de stérilisation lancée à Alençon en janvier

L'objectif de la démarche est clair : contenir le nombre de chats errants à Alençon. La ville préfecture de l'Orne a indiqué vendredi 30 décembre lancer une campagne de stérilisation, avec l'appui de la SPA et de l'association Le Refuge 61. "Au même titre que les pigeons, les chats errants font partie de l'écosystème urbain. Ils ont un rôle à jouer dans leur environnement en limitant les nuisibles. Mais en quatre ans, un couple de chats a la capacité de générer plusieurs milliers de chatons, et la surpopulation accélère la transmission des maladies.", explique la ville dans son communiqué.

Propriétaires de chats, notez bien les dates

Pour identifier et localiser les chats durant cette campagne, la SPA et l'association Le Refuge 61 s'appuieront sur l'expertise de plusieurs bénévoles et parents nourriciers qui portent assistance aux animaux errants.

La première campagne de stérilisation s'effectuera les soirs des dimanches 8 et 22 janvier et 5 et 19 février 2023 dans le secteur sud du quartier de Perseigne. Il est conseillé aux habitants de ce secteur de veiller à ne pas faire sortir leurs chats à ces dates.

Une fois cette campagne terminée, des petites cabanes destinées aux chats stérilisés (appelé chats libres) seront construites en partenariat avec l'Établissement pour l'insertion dans l'emploi.