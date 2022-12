Normandie. Le nombre d'appels au SAMU en forte hausse par rapport à 2021

Le Covid-19, la bronchiolite et la grippe continuent de sévir partout en France. La Normandie n'y échappe pas, les services d'urgences de la région faisant toujours face à un niveau d'activité inhabituellement élevé par rapport à 2021.

Passage aux urgences : +5,7 % par rapport à 2021

"Depuis le 1er novembre, le nombre de passages aux urgences est en hausse de 5,7 % et le nombre d'appels décrochés par le SAMU est de 32,2 % supérieur par rapport à la même période en 2021", indique vendredi 30 décembre l'Agence régionale de santé (ARS) de Normandie. Cette situation entraîne entre autres une très forte charge pour les centres de régulation (SAMU et médecine générale), une sur-mobilisation des équipes hospitalières des établissements concernés, ou encore un niveau d'occupation très élevé des lits d'hospitalisation dans les établissements…

Mise en place de renforts

A ce jour, 24 établissements de la région ont dû déclencher leur plan blanc afin de renforcer leurs équipes soignantes pour faire face à cet afflux de patients. Pour accompagner les établissements, l'ARS Normandie précise aussi la mise en place de renforts comme des personnels infirmiers des Service départementaux d'incendie et de secours (SDIS), comme à Elbeuf ou à Dieppe en Seine-Maritime, une infirmière de la réserve sanitaire au Centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers dans l'Orne, et des secouristes de la protection civile, comme c'est déjà le cas dans les CHU de Caen et Rouen, au Groupement hospitalier du Havre ou à Dieppe, et dès ce vendredi 30 décembre au soir à Evreux et à Vernon dans l'Eure. Autre mesure, l'ARS Normandie a par ailleurs acté des renforts en assistants de régulation médicale pour tous les centres 15.