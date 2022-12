Démographie. La population du Calvados augmente légèrement

Les chiffres annuels de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ont été publiés jeudi 29 décembre. Dans le Calvados, la population avait augmenté, entre le 1er janvier 2014 et le 1er janvier 2020, de 0,2 % en moyenne par an, soit un total de 697 547 habitants contre 691 127 à l'époque.

Pourquoi cette période de référence ? Tous les ans, l'INSEE recense un cinquième des communes de moins de 10 000 habitants tandis que les logements situés dans des villes d'au moins 10 000 habitants sont, eux, recensés chaque année. Par ailleurs, l'enquête annuelle de 2021 avait été reportée en raison de la situation sanitaire. Voilà pourquoi, pour comparer les chiffres dans le temps, les dates de référence de l'INSEE sont le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2014.

Le Calvados reste le deuxième département de Normandie le plus peuplé, derrière la Seine-Maritime. Sur la période de référence, la Normandie, elle, perd 10 123 habitants (-0,1 % en moyenne par an), portant le chiffre de sa population légale au 1er janvier 2023 à 3 325 552 habitants.

Sans surprise, Caen toujours en tête

La capitale du Calvados, Caen, reste la ville la plus peuplée du département et ce, loin devant Hérouville Saint-Clair, Lisieux, Vire et Bayeux.

Caen et Hérouville Saint-Clair gagnent des habitants quand Lisieux, Vire et Bayeux en perdent.

En Basse-Normandie, l'Orne et la Manche continuent pour leur part à perdre des habitants.

