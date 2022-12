Démographie. Les six faits à retenir dans la Manche

C'est une étude diffusée chaque année par l'Insee et pleine d'enseignements : la démographie. Dans la Manche, entre 2014 et 2020, le nombre d'habitants a légèrement baissé. Plus largement, au 1er janvier 2020, la Normandie est la 10e région métropolitaine française en termes de population, avec 3 325 522 habitants. Cela correspond à une baisse de plus de 10 000 habitants en six ans.

52

La Manche est le 52e département le plus peuplé de France métropolitaine, l'avant-dernier en Normandie. On dénombre 5 400 habitants de moins en 2020 qu'en 2014, pour une population de 495 093 Manchois au 1er janvier 2020. La tendance est à la baisse, avec -0,2 % d'habitants par an sur cette période. D'après l'Insee, ce solde naturel négatif est le signe d'un vieillissement avancé des Manchois. Quant au solde migratoire, il est nul.

Cherbourg-en-Cotentin

La plus peuplée des communes de la Manche est sans surprise Cherbourg-en-Cotentin, avec 77 789 habitants. Plus de 15 % de la population du département y vit. Mais c'est une commune qui attire moins de nouveaux habitants qu'elle n'en perd. Le spécialiste des statistiques note que le nombre de Cherbourgeois baisse de 0,7 % par an depuis 2014, soit 528 personnes en moins. Lors de la dernière étude, entre 2009 et 2014, cette baisse était de 0,6 % par an. C'est donc un phénomène qui s'accentue légèrement. Le solde migratoire est légèrement négatif (-0,6 %) et le solde naturel aussi (-0,1 %).

Toujours pas 20 000 habitants

A Saint-Lô, la population, au 1er janvier 2020, est de 19 206 habitants. Elle aussi perd des Saint-Lois entre 2014 et 2020, 37 par an en moyenne (-0,2 %). La préfecture du département reste donc sous la barre symbolique des 20 000 habitants.

Les plus fortes baisses

Certains territoires de la Manche enregistrent des baisses de population plus importantes qu'ailleurs. Ils sont d'ailleurs plutôt regroupés dans le nord-est du Cotentin, au sud de Barfleur. Par exemple, Réville a perdu 1,8 % de sa population par an sur la période, soit 20 résidents. Saint-Vaast-la-Hougue n'attire pas beaucoup avec -1,6 % de Saint-Vaastais par an, soit 29 personnes en moyenne.

Là ou la population augmente

D'autres secteurs s'en sortent mieux et gagnent des habitants comme Sideville (+31 habitants/an, soit +4,5 %) ou encore Tollevast (+ 2,4 % ou + 35 habitants/an). C'est également le cas de certaines communes dans le sud-Manche, autour d'Avranches et de Granville.

La curiosité

C'est la commune de Montrabot, à une vingtaine de kilomètres à l'est de Saint-Lô, qui a le plus gros gain de population entre 2014 et 2020. Un gain en pourcentage : 5,9 %, car en nombre d'habitants, ça en fait cinq de plus en moyenne par an pour cette commune à la frontière de la Manche et du Calvados. La population de la commune en dent de scie. Elle est passée de 85 résidents en 2009 à 68 en 2014, puis à 96 en 2020.

