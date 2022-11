Démographie. Près de 500 000 Normands en moins en 2070 ?

La population normande baisse. C'est le résultat, sans appel, de la dernière enquête démographique présentée par l'Insee, avec une prévision inquiétante : la Normandie pourrait compter moins de 3 millions d'habitants à l'orée 2070 si les tendances démographiques actuelles se confirment.

La région perdrait ainsi 460 000 habitants par rapport à 2018, c'est-à-dire une baisse de 14 %, soit en moyenne - 8 850 habitants par an. Cette baisse serait particulièrement marquée pour l'Orne, l'Eure et la Manche, selon l'Insee.

Mais globalement, les cinq départements normands pourraient être concernés si le scénario se concrétisait. Le solde migratoire positif, notamment de seniors, compenserait légèrement cet effet dans la Manche, le Calvados et l'Orne, mais de manière insuffisante pour modifier la tendance.

En 2070, près d'un Normand sur trois serait âgé de 65 ans ou plus et moins de 19 % des Normands auraient moins de 20 ans (contre 24 % en 2018). Le nombre de personnes âgées de 85 ans ou plus ferait plus que doubler entre 2018 et 2070.