Sur vos écrans. Les cinq séries les plus attendues en 2023

"The Last of Us", sur HBO

L'une des séries les plus attendues débarque dès janvier 2023. The Last of Us est une adaptation du jeu vidéo éponyme sorti en 2013 sur PS3. L'histoire se passe dans un monde post-apocalyptique, après une épidémie ayant ravagé la civilisation humaine 20 ans plus tôt. Les neuf épisodes de cette première saison suivent Joel (Pedro Pascal), Ellie (Bella Rasey) et Tess (Anna Torv), un trio lié par la dureté du monde dans lequel ils vivent. La série est notamment réalisée par Craig Mazin, créateur de l'excellente série Chernobyl. L'œuvre est développée par HBO et sera disponible sur la chaîne américaine dimanche 15 janvier. En France, le diffuseur n'est pas encore connu mais il pourrait s'agir soit d'OCS soit d'Amazon Prime Video.

"The Idol", sur HBO

Autre série HBO très attendue pour 2023 : The Idol. Avec en tête d'affiche le chanteur The Weeknd et l'actrice Lily-Rose Depp, cette nouvelle réalisation est signée Sam Levinson, créateur de la série Eurphoria. Jocelyn (Lily-Rose Depp), une star de la pop, rencontre Tedros (Abel Tesfaye, The Weeknd), un gourou cocaïnomane qui dénonce l'exploitation malsaine imposée par l'industrie du spectacle à Hollywood.

"Secret Invasion", sur Disney+

La série débarquera au printemps prochain sur Disney+ ! Elle mettra en scène Nick Fury (Samuel L. Jackson) aux prises avec la race alien des Skrulls, capables de se métamorphoser en n'importe qui. Le boss du SHIELD devra donc lutter contre ces créatures infiltrées en secret dans cette mini-série de six épisodes.

"Berlin", sur Netflix

Les braqueurs les plus célèbres du petit écran sont bientôt de retour. C'est très certainement la série la plus attendue sur Netflix en 2023 : le spin-off de La Casa de Papel dédié au personnage éponyme. Huit épisodes seront donc consacrés à Berlin (Pedro Alonso) au cours d'événements qui précédent l'intrigue de La Casa de Papel.

"Gen V", sur Amazon Prime Video

Diffusée depuis 2019, la série satirique sur les super-héros The Boys va connaître son spin-off en 2023, après trois saisons et l'attente d'une quatrième. Cette série dérivée, c'est Gen V. Un titre en référence au "composé V", le mystérieux produit chimique conçu et utilisé par la puissante société Vought International, qui s'occupe de la promotion et de la commercialisation des super-héros. Pour ce spin-off, l'intrigue se déroulera à la Godolkin University School of Crimefighting où l'on suivra des apprentis super-héros en quête de notoriété et de prestige.

Les nouvelles saisons les plus attendues

• Vikings: Valhala (Saison 2), sur Netflix le 12 janvier 2023

• L'Attaque des Titans (3e partie de la saison finale), Wakanim et Crunchyroll, courant 2023

• You (Saison 4), sur Netflix le 10 février 2023

• The Witcher (Saison 3), sur Netflix pas avant l'été 2023

• The Mandolarian (Saison 3), sur Disney+ le 1e mars 2023

• The Crown (Saison 6), sur Netflix en décembre 2023

• La Chronique des Bridgerton (Saison 3), sur Netflix mais sans date fixée pour l'instant.

D'autres nouvelles créations à découvrir

• Alien, sur Disney+ courant 2023

• Fallout, sur Amazon Prime Video à la fin de l'année 2023

• Le Problème à trois corps, Netflix courant 2023

• The Continental, sur Amazon Prime Video courant 2023

• Dune : Sisterhood, HBO courant 2023

• Ahsoka, sur Disney+ à l'été 2023

• Agatha: Coven of Chaos, Disney+ à la fin de l'année 2023