Démographie. Le Havre et Rouen, les deux villes les plus peuplées de Normandie

Selon les derniers chiffres de l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), "au 1er janvier 2020, la population normande s'élève à 3 325 522 habitants. Entre 2014 et 2020, la population de la région a diminué de plus de 10 000 résidents, soit une baisse de 0,1 % en moyenne chaque année." Dans son rapport paru jeudi 29 décembre, l'Insee précise que "le déclin démographique normand provient exclusivement du solde migratoire apparent. Entre 2014 et 2020, ce solde fait apparaître un déficit proche de 23 000 habitants." Toutefois en Seine-Maritime, "depuis 2014, la population est quasiment stable (seulement - 530 habitants par an en moyenne)."

Le Havre et Rouen, les deux communes les plus peuplées de Seine-Maritime

La Seine-Maritime est le département le plus peuplé de Normandie. "En 2020, sa population s'établit à 1 254 739 habitants, au 16e rang national des départements les plus peuplés", souligne l'Insee. Elle abrite les deux villes les plus peuplées de la région normande : "La commune du Havre, dont la population s'élève à 165 830 habitants en 2020, connaît une déprise démographique depuis plusieurs années, laquelle semble s'accélérer" et Rouen.

D'ailleurs, la ville aux cent clochers "figure au deuxième rang des communes du département en termes de population. Sa population progresse pour atteindre, au 1er janvier 2020, 114 187 habitants, soit une augmentation de 595 habitants par an en moyenne entre 2014 et 2020 (+ 0,5 % par an). La ville de Rouen attire désormais autant de nouveaux habitants qu'elle en perd et bénéficie d'un solde naturel qui reste positif." Sur le plan démographique, l'Insee affirme dans son rapport que "la banlieue rouennaise est, en règle générale, très dynamique sur le plan démographique." Selon ses analyses, "c'est particulièrement le cas pour les communes des plateaux Nord et Est de Rouen telles qu'Isneauville (+ 4,9 % ou + 151 habitants/an en moyenne), Saint-Jacques-sur-Darnétal (+ 3,3 % ou + 91 habitants/an) ou encore Boos (+ 2,6 % ou + 95 habitants/an)."