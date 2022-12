Manche. Le nombre de morts sur les routes en hausse par rapport à 2020 et 2021

Le département de la Manche déplore sur ses routes 29 tués et 479 blessés depuis le 1er janvier 2022, selon des chiffres communiqués jeudi 29 décembre à Tendance Ouest par la préfecture de la Manche. Alors que l'année n'est pas encore terminée, le nombre de morts est déjà plus élevé qu'en 2020 et 2021 mais beaucoup moins qu'en 2018 et 2019. Au total, ce sont 391 accidents corporels ayant été enregistrés cette année.

C'est moins qu'en 2019

Les deux précédentes années ont été marquées par la Covid-19 et le confinement. L'an dernier, 27 personnes sont décédées et 483 autres avaient été blessées pour 406 accidents. Les statistiques de 2020 sont encore moins élevées : 348 accidents, 25 tués, 425 blessés. L'année 2019, quant à elle, avait été marquée par 462 accidents faisant 38 tués et 582 blessés, et celle de 2018, 525 accidents pour 35 décès et 649 blessés.