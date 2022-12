Vimoutiers. Inédit : du "blackminton" pour jouer au badminton dans le noir !

Connaissez-vous le "Blackminton" ? C'est du badminton, mais dont les matchs sont disputés dans le noir !

Pour permettre cela, de la peinture fluo est utilisée pour délimiter les terrains, amis aussi sur les raquettes et les volants. Elle réagit à des projecteurs Led…

Loin de toute compétition, pour cette soirée festive les concurrents seront une cinquantaine à tenter cette expérience inédite, vendredi soir 30 décembre, au gymnase de Vimoutiers. "On a un prestataire qui vient installer les projecteurs", explique Marie Tessier, la secrétaire du club local de badminton, c'est elle qui est à l'origine de cette initiative, "les concurrents pourront même se maquiller à la peinture fluo". Pas d'esprit de compétition ce soir-là, mais ce sera l'occasion pour certains de découvrir ce sport grâce à cette animation. "Ça sort de l'ordinaire, donc c'est intéressant de le faire et on espère que cela donnera envie à d'autres clubs d'organiser la même chose, d'autant que cela a été financé par des fonds de développement de la vie associative", explique la secrétaire du club.

Côté inscriptions, cette soirée "Blackminton" dans le gymnase de Vimoutiers affiche d'ores et déjà complet…