Football. Christophe Lécuyer, président de l'AF Virois : "C'est ça la magie de la Coupe de France"

L'AF Virois est bien qualifié pour les 1/32e de finale de la Coupe de France aux dépens du SM Caen. Son président Christophe Lécuyer livre son ressenti quelques heures après l'officialisation, mercredi 28 décembre.

Affronter le tenant du titre, c'est quelque chose d'incroyable pour l'AF Virois ?

"Nantes va rencontrer l'Olympique Lyonnais et le Paris-Saint-Germain dans le courant du mois de janvier, il y aura aussi une double confrontation en Coupe d'Europe face à la Juventus Turin. Mais avant ça, il y a l'AF Virois. C'est incroyable et c'est ça la magie de la Coupe de France."

Vous avez contacté Netflix pour écrire un film à propos du match Vire – Caen ?

"C'est plus qu'un film, c'est devenu une série ! On a eu beaucoup d'événements contraires depuis le début. Les deux reports, puis une inversion de la rencontre, qu'on a perdue, mais on se retrouve qualifié, c'est surréaliste. La Fédération nous a dit qu'elle n'a jamais connu autant de rebondissements sur un même match. Notre sentiment est partagé car on est d'abord très malheureux pour nos amis du Stade Malherbe qui avait acquis sur le terrain sa qualification. Mais le malheur des uns fait le bonheur des autres."

Les deux reports ont causé d'importantes pertes pour votre club amateur ?

"On avait évalué le préjudice financier après le premier report à 24 heures du match à environ 26 000 euros. Le préjudice sera à peu près semblable pour le second match car le report, que nous respectons, lié au gel du terrain, avait été décidé 1 h 30 avant le coup d'envoi. Donc on sera autour des 40 000 à 50 000 euros de préjudice global. Une demande d'indemnisation a été faite auprès des services de la Fédération et une décision sera rendue au début du mois."

La qualification sur tapis vert vous permet d'empocher de l'argent ?

"Oui, la dotation de la FFF double à chaque tour, on récoltera donc 30 000 euros supplémentaires. Ça l'atténue mais ça n'efface pas totalement la perte financière. Toutefois la Coupe de France c'est bien d'autres choses que des recettes financières, sans être hypocrite. Un 1/32e de finale c'est quelque chose d'historique pour l'AF Virois."

Vous avez l'ambition de recevoir Nantes au stade Michel d'Ornano ?

"C'est notre souhait, car c'est le stade régional et nous avons des relations amicales avec le SM Caen. Nous avons fait la demande et on va rencontrer les dirigeants malherbistes dans les prochaines heures pour étudier la faisabilité. Cela nous permettra de ne pas faire de frustrés. En jouant au stade Pierre-Compte, on fera forcément beaucoup de déçus. Puis on a déjà l'avantage d'avoir quelques repères au stade d'Ornano, pour nous joueurs comme nos bénévoles. Nous voulons faire de ce match une véritable fête du football".