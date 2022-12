Votre horoscope signe par signe du vendredi 30 décembre

Bélier

Une petite baisse de vitalité vous montre des limites qu'il vous faut impérativement respecter, ralentissez un peu la cadence.



Taureau

Sur le pan relationnel, tous les ingrédients sont réunis pour que vous vous épanouissiez pleinement !



Gémeaux

Vous avez toutes les cartes en main pour faire de cette journée une réussite digne de ce nom.



Cancer

Si vous vous offrez une séance de shopping vous serez comblé. Les vendeurs vous conseillent à merveille et vous cèdent facilement quelques ristournes.



Lion

Votre bonne humeur chasse toutes vos hésitations et vous permet d'aller de l'avant et d'être plus ouvert aux autres.



Vierge

Vous serez davantage concentré et plus efficace dans vos affaires familiales. Vous avez compris que vous avez tout à y gagner en ralentissant la cadence.



Balance

Au programme de la légèreté. En amour, le rythme s'accélère et pourtant vous restez zen. Vous prenez tout au deuxième degré.



Scorpion

Vous faites preuve de plus de simplicité dans votre façon de vous exprimer aujourd'hui, vos messages seront reçus 5 sur 5.



Sagittaire

Vous êtes chouchouté à max aujourd'hui au point que vous pourriez trouver votre chance financière suspecte.



Capricorne

Il y a une réponse à chaque question, croyez-vous, et c'est vous et vous seul qui faites appel à ces clefs existentielles



Verseau

Vous allez pouvoir redorer votre blason amoureux en jouant la carte du romantisme. Si vous êtes célibataire, misez sur l'authenticité et votre charme pour séduire.



Poissons

Vous voici enclin à faire des efforts. Prenez des précautions si vous devez faire un effort brutal, attention aux faux mouvements.