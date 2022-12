Saint-Lô. Trois commerces cambriolés la nuit de Noël

Un salon de coiffure et deux fast-foods ont été cambriolés à Saint-Lô, dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 décembre. Les faits se sont déroulés dans le quartier de l'Aurore et sur la place du Général de Gaulle. D'après La Manche Libre, il s'agit du salon Look coiffure, de O'Kebab Speed Lunch et du Subway. Les portes des commerces, en verre, ont été détruites. Une enquête a été ouverte.