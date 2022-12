Votre horoscope signe par signe du mardi 27 décembre

Bélier

Votre moral est bon mais votre tonus est en baisse. Vous devez prendre le temps de souffler.



Taureau

Si vous n'avez pas encore trouvé le grand amour, cette journée ne vous apportera pas grand-chose de nouveau.



Gémeaux

Ne vous lancez pas seul dans plusieurs projets à la fois. Vous devez pouvoir compter sur vos amis.



Cancer

Le moment est bien choisi pour démarrer un projet et se faire épauler par des amis influents. Usez de diplomatie et soyez généreux, on vous le rendra au centuple.



Lion

L'univers familial semble retrouver un climat d'entente et de tendresse. Cependant, le feu couve sous la cendre.



Vierge

Grosse fatigue en fin de journée. Vous ne vous ménagez pas et vous allez finir par le payer. Prenez un peu plus soin de vous.



Balance

Vous devez trouver le moyen de réduire la pression professionnelle que vous subissez depuis quelque temps.



Scorpion

La journée vous semblera monotone et sans grand intérêt. Ne vous laissez pas envahir par la mélancolie.



Sagittaire

Vous avez besoin d'énergie tout au long de la journée. Privilégiez les sucres lents comme les sportifs.



Capricorne

Votre vie privée n'est pas de tout repos. Peut-être en faites-vous trop ou pas assez.



Verseau

Votre bonne hygiène de vie vous protège des petits tracas et vous bénéficierez d'une belle énergie.



Poissons

Certains imprévus viendront pimenter votre vie professionnelle, bousculant du même coup un agenda très organisé.