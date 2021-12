Projet Energies en Haute-Normandie : 50 premiers dossiers, 50 millions d’euros

Cinquante millions d’euros, sur les 150 prévus sur trois ans, vont être versés à des entreprises, chercheurs et bailleurs sociaux impliqués dans les économies d’énergies, comme Aither Lighting, l’Irseem et la Papeterie Europac, à Saint-Etienne-du-Rouvray, Altix, à Bonsecours ou Aref-BTP, à Rouen. Le conseiller régional Guillaume Bachelay et le président Le Vern (notre photo) se sont réjouis de la rapidité de traitement des dossiers.