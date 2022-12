Idée cadeau. Un puzzle pour préserver les boiseries de la médiathèque

Ce n'est pas un 1 000 pièces mais il risque quand même de donner du fil à retordre à ceux qui tentent de le composer. Depuis début décembre, un puzzle de 500 pièces est vendu à la médiathèque d'Alençon et à l'Office de tourisme. L'assemblage représente des étagères avec des livres. Rien d'incroyable sauf pour ceux qui connaissent l'histoire qui se cache derrière la photo. Ces fameuses étagères sont appelées des boiseries. Elles se trouvent dans la salle de la Chapelle de la médiathèque Aveline à Alençon. Conçu en chêne en 1799 à la demande de l'architecte Jean Delarue, c'est sur cet ouvrage de menuiserie que reposent des centaines d'ouvrages anciens. Ce bois qui recouvre les murs de la salle de la Chapelle donne au lieu son charme unique.

600 000 € de travaux

Le puzzle a pour vocation de faire connaître ce véritable joyau qui façonne le cœur de la médiathèque. Mais pas seulement… Avec le temps, les boiseries se sont déformées. La maçonnerie qui se trouve derrière ce décor en bois ne soutient plus l'ensemble des étagères. Le risque ? Voir les livres se déverser dans la pièce, les étagères ne pouvant plus soutenir leur poids. Pour conserver la beauté de la pièce, une restauration s'impose.

Fabienne Mauger, Maire-adjointe, Affaires culturelles Alençon Impossible de lire le son.

Depuis 2019, des études sont menées afin de déterminer l'ampleur des travaux nécessaires à la préservation des boiseries. Pour assurer un tel chantier, Alençon doit faire appel à des experts dans le domaine, au risque de dégrader davantage la menuiserie. Le verdict est tombé : le coût des travaux est estimé à près de 600 000 €.

Puzzle et cagnotte sont placés à la médiathèque et à l'Office de tourisme.

Un puzzle en édition limité

Pour rassembler une telle somme, la Communauté urbaine d'Alençon a fait appel à la Fondation du patrimoine. Sur son site, un peu plus de 13 150 € ont été collectés et 20 000 € d'aides et de mécénats ont été attribués au projet. Le puzzle quant à lui a été produit en 200 exemplaires. Il est vendu au prix de 40 €.

1623, la congrégation catholique des jésuites s'installe à Alençon.

1679, Isabelle d'Orléans, duchesse d'Alençon, pose la première pierre de l'église du collège des jésuites.

1764, un édit du roi interdit les jésuites dans l'intégralité du royaume, le collège des jésuites d'Alençon ferme ses portes.

1792, l'église n'est plus un lieu de culte

1799, Jean Delarue, architecte du département, aménage l'édifice en séparant la nef en deux étages, avec la bibliothèque en haut

1803, création de la bibliothèque municipale d'Alençon

Plusieurs documents expliquant les travaux de restauration sont exposés dans la salle de la Chapelle.

Les boiseries, qui appartenaient dans le passé à l'édifice religieux de la Chartreuse Notre-Dame du Val-Dieu, sur la commune de Feings, ont été déplacées à Alençon. Ses 24 armoires sont décorées au nom de grands personnages historiques du département. Depuis 1982, l'ouvrage de menuiserie est protégé au titre des monuments historiques. Les archives de la bibliothèque sont vastes : 721 manuscrits, 26 incunables, et 57 000 livres anciens. L'une des plus importantes collections de la région.