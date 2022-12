Athlétisme. Wilfried Happio placé en garde à vue pour agression sexuelle

Vous souvenez-vous de Wilfried Happio, champion de France du 400 mètres haies au stade Hélitas de Caen l'été dernier ? Il avait été agressé par un illustre inconnu une poignée de minutes avant sa finale et remportait la médaille d'or un œil bandé. Quelques jours plus tard, nous apprenions que le désormais vice-champion d'Europe était visé par une plainte pour agression sexuelle, et que c'était en fait le frère de la plaignante qui lui avait assené des coups.

L'enquête se poursuit

Selon les informations du quotidien L'Équipe, l'athlète est actuellement placé en garde à vue dans un commissariat du XIIe arrondissement de Paris ce mardi 20 décembre, dans le cadre de cette enquête. D'autres médias confirment, et complètent, en assurant qu'une confrontation entre la victime et l'agresseur est prévue. Les faits se seraient déroulés à l'Insep, en septembre 2021. L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance, qui avait ouvert une enquête interne, avait décidé de ne retenir aucune sanction contre Wilfried Happio.