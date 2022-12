Manche. Un couple d'agriculteurs piégé dans le Big Show de Jarry à la télévision

Ils pensaient assister à un spectacle de Jarry au Théâtre Marigny à Paris. Jérôme et Chantal, un couple d'agriculteurs habitant dans la commune d'Yvetot-Bocage, près de Valognes, ont finalement été piégés en participant malgré eux à l'émission de divertissement Le Big Show, diffusé ce mardi 20 décembre sur France 2. Ce talk show met à l'honneur des spectateurs à travers des surprises réalisées en lien avec leurs proches.

Ils n'étaient pas partis en vacances depuis 22 ans

Cadeaux, pièges et jeux, caméras cachées, happenings inattendus et retrouvailles émouvantes se succéderont tout au long de la soirée, avec à chaque fois du rire et de l'émotion. N'étant pas partis en vacances depuis 22 ans, Jérôme et Chantal se verront offrir le séjour de leurs rêves. Ce sont des membres de la famille qui ont contacté l'émission pour leur réserver cette surprise.

• Anthony Meunier, membre de la production de l'émission Le Big Show :

Anthony Meunier Impossible de lire le son.

À propos du Big Show

L'émission avait déjà été diffusée en juin et en septembre. Le Big Show est proposé au Royaume-Uni depuis 2015 sur la première chaîne publique, BBC One.

Pratique. Le Big Show, mardi 20 décembre, à 21 h 10, sur France 2.