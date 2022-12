[Reportage] Caen. Un repas de fêtes à bas prix : des chefs proposent leurs recettes

Alors que les fêtes de fin d'année approchent, nous avons fait appel à trois chefs pour vous donner des idées de recettes à moindre coût. Nous les avons mis au défi de nous en mettre plein les papilles pour un budget de 15 € par personne. Challenge accepté, et réussi.

Alors que le froid s'est installé en Normandie, rien de mieux qu'une entrée bien chaude pour commencer le voyage culinaire. Léo Menguy, chef du Saint-Sauveur, vous propose un velouté de butternut. Basique, mais "c'est de saison, c'est bon, et ça a clairement sa place sur une table de Noël", soutient-il. L'occasion aussi de commencer léger, alors que le repas de Noël est souvent trop copieux. Pour quatre personnes, il vous faudra une courge butternut donc, quatre oignons et autant de carottes, qu'il vous conseille "d'aller chercher au marché". On fait d'abord rôtir la courge au four puis on la fait cuire avec le reste. Ajoutez du lait et de la crème au fur et à mesure, et mixez le tout avec du beurre. "On peut ajouter un filet d'huile de noix ou de sésame", invite le chef.

Recettes de tradition et de saison

Lucas Gédéon, chef de l'Élysée à Hérouville-Saint-Clair, propose d'enchaîner avec un suprême de pintade et une sauce aux morilles. "On peut prendre une autre volaille d'ailleurs. Les morilles se marient bien avec et la subliment", justifie-t-il. Pour réaliser cette sauce, faites tremper pendant une vingtaine de minutes 20 grammes de morilles dans de l'eau tiède. Gardez ensuite 10 cl d'eau et faites revenir vos champignons avec de l'échalote dans une poêle beurrée. Ajoutez l'eau mise de côté, crémez le tout et laissez réduire. "Pour ce plat, vous avez besoin d'une casserole, d'une cuillère et d'un peu d'huile de coude", s'amuse Lucas Gédéon. En accompagnement, il imagine un gratin dauphinois ou une purée. "Ça réchauffe !"

Et pour finir sur une note sucrée, place à Olivier Barbarin, chef du Magma. Il vous propose de mélanger à de la crème fouettée trois cuillères à soupe de crème de marrons. Mettez le tout en verrine et au frigo le matin pour le soir. Dans le même temps, portez à ébullition un peu d'eau et de sucre que vous allez ensuite verser sur des mandarines, à réfrigérer également. Le soir, émiettez des spéculoos, "ou n'importe quel biscuit sec, on peut imaginer des palets normands", précise le chef. Déposez ensuite votre petit crumble de biscuit sur la crème fouettée, puis les mandarines pour la couche supplémentaire. "C'est festif, ce sont des produits de saison, pas chers, et c'est super simple", résume-t-il. Bon appétit bien sûr !

Lucas Gédéon, chef de l'Élysée, verse sa sauce aux morilles sur son suprême de pintade. "La pintade, on la réserve pour les fêtes, mais on peut prendre n'importe quelle autre volaille, ça fonctionne aussi", explique-t-il.