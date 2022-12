Rouen. La Métropole mise sur l'hydrogène pour une partie de ses bus

À bord, quasiment aucun bruit. Comme les bus électriques, le bus à hydrogène qui est arrivé sur le réseau Astuce de Rouen est très silencieux. Il est le premier de cette flotte de 14 bus à hydrogène achetés par la Métropole Rouen Normandie. Encore en phase de test, ils seront mis en circulation sur la nouvelle ligne F7, déjà exploitée en 100 % électrique. "La principale différence, c'est l'autonomie, indique Romain Cizeron, en charge des projets de transition énergétique chez Transdev, qui exploite le réseau Astuce. On attend environ 450 km d'autonomie contre 350 pour un bus électrique." De quoi effectuer des services plus longs. L'effort est colossal pour la Métropole. "Dans le précédent mandat, on avait quatre bus à faible émission. Là, on en achète 200", précise Cyrille Moreau, vice-président de la Métropole en charge des transports.

Bientôt un site de production d'hydrogène

L'hydrogène, c'est aussi une opportunité de développer une nouvelle filière industrielle de proximité. Une station de production d'hydrogène doit ainsi être installée au second semestre 2024 sur le dépôt de bus des Deux Rivières, avec une capacité de 700 kg par jour, soit 10 000 km d'autonomie pour les bus. Valorem, partenaire du projet, devrait aussi prochainement pouvoir installer une ferme de panneaux photovoltaïques sur une friche de la SNCF à Oissel pour produire l'électricité verte nécessaire à la production d'hydrogène.