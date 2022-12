Caen. Rencontre avec l'équipe du film "Tempête"

C'est au cinéma des Rives de l'Orne de Caen qu'a été présenté en avant-première "Tempête". Ce film se passe dans le milieu hippique mais évoque aussi le handicap. Il a été tourné en grande partie en Normandie : à l'hippodrome du Mont Saint Michel, à Utah Beach, La Hague, Cabourg… Il a été réalisé par Christian Duguay, à qui l'on doit "Jappeloup", tournant déjà autour du monde hippique.

Des images superbes

C'est l'histoire d'une famille qui possède un haras et dont la fille rêve de devenir jockey. Hélas, un accident occasionné par un cheval va la rendre paralysée. Malgré le sujet douloureux, ce film émouvant n'est jamais larmoyant. Les sentiments très forts entre les personnages et les images de la Normandie sont superbes.

Après la projection, le metteur en scène et les acteurs Mélanie Laurent, Pio Marmaï et Paul Bartel ont donné une conférence de presse. Tous ont exprimé leur plaisir d'avoir participé à cette aventure cinématographique. "Ce genre de film me convient, j'aime filmer la réalité pour qu'elle soit palpable", a avoué Christian Duguay.

Déjà de nouveaux projets

Les acteurs ont ensuite été interrogés sur leurs futurs projets. Celui de Mélanie Laurent, c'est "l'organisation de Noël", s'amuse-t-elle. Pio Marmaï et Paul Bartel ont des films qui vont sortir en janvier 2023. Quant à Christian Duguay, il réfléchit déjà au sujet de son prochain film.

"Tempête", assurément un film à voir. Sa sortie nationale est prévue le 21 décembre.