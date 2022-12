[Vidéo] Bolbec. La nouvelle médiathèque en images

C'est Noël avant l'heure pour les habitants de Bolbec : la nouvelle médiathèque de Caux Seine Agglo est ouverte depuis mercredi 14 décembre. Dans les rayons de ce bâtiment flambant neuf - dont la façade évoque les pages d'un livre ouvert - on retrouve 30 000 ouvrages, soit deux fois plus que dans l'ancienne. Les habitants pourront aussi y emprunter CD et DVD et tester des consoles de jeux sur place.

Salle de jeux vidéo, salle "chut"…

"On est sur des espaces beaucoup plus cocooning qu'avant, avec des espaces pensés pour les utilisateurs. À l'entrée, on retrouve l'espace enfance. À l'étage, il y a la salle de jeux vidéo qui était une demande des ados de Bolbec, ainsi qu'une salle "chut" où l'on isole le silence, avec des sièges rigolos et une table de travail", détaille Patricia Edde, responsable du service des médiathèques de Caux Seine Agglo.

Des espaces modulables

Cette nouvelle médiathèque va aussi changer le quotidien des huit médiathécaires qui y travaillent. "On peut manipuler les différents équipements, équipés de roulettes, pour multiplier les usages et moduler les espaces sans que cela devienne une difficulté physique pour les agents", souligne Angélique Pariche, directrice du pôle grands équipements culturels et sportifs à Caux Seine Agglo.

Cette médiathèque nouvelle génération est un projet à 4 350 000 €, financé par la Drac, Caux Seine Agglo, le Département de Seine-Maritime et la Région Normandie. Pour fêter son ouverture, un mois de festivités est prévu ainsi qu'un jeu concours.

Coup d'envoi samedi 17 décembre avec une parade givrée à partir de 14 heures devant la médiathèque, suivie d'un concert gratuit du Normand Jahen Oarsman à 18 heures (sur inscription).

Un point justice Le bâtiment accueille aussi le point justice (auparavant situé au 5 rue Victor Deschamps à Bolbec), qui dispose d'une entrée séparée. Il permet à la population d'obtenir une première information juridique sur les droits et les procédures, des rendez-vous avec des professionnels du droit lors de permanences (avocat, notaire, commissaire de justice, juristes, délégués défenseur des droits, conciliateur de justice, médiateur familial), etc. Plus d'infos par téléphone au 02 35 39 39 75 ou par mail pointjustice@cauxseine.fr

Pratique. Les horaires de la nouvelle médiathèque de Bolbec : mardi et jeudi de 13 h 30 à 18 heures ; mercredi et vendredi de 10 heures à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 heures ; samedi de 10 heures à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 heures. Entrée libre. Plus d'infos sur cauxseine.fr