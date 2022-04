[Photos] Bolbec. La "médiathèque du XXIe siècle" ouvrira en décembre

Bolbec aura bien une médiathèque "du XXIe siècle", comme aime à le rappeler Virginie Carolo-Lutrot, présidente de Caux Seine Agglo. La collectivité a lancé ce vaste chantier à plus de trois millions d'euros (financé également par l'État, la Région et le Département) sous le précédent mandat, afin d'offrir aux 25 000 habitants du territoire bolbécais un équipement plus grand et plus moderne que les 175 m2 actuels.

L'actuelle médiathèque ne fait que 175 m2.

Un rez-de-chaussée accueillant

Le bâtiment massif, qui fait face à l'hôtel de ville, présente une façade plissée, qui évoque "les pages d'un livre qui s'ouvre", selon Anne Bettinger, architecte. A l'intérieur, on retrouve "un rez-de-chaussée largement ouvert, avec une grande façade vitrée pour que l'on voit ce qui s'y passe et que l'on ait envie d'y aller". L'escalier-cabane monumental devrait notamment combler les jeunes lecteurs. A l'étage, ambiance plus intimiste grâce à une résille en façade qui permettra de voir l'extérieur sans être vu. La lumière naturelle arrosera tous les niveaux du bâtiment grâce des verrières sur le toit et un système de patios intérieurs.

Christophe Doré, maire de Bolbec, et Virginie Carolo-Lutrot (en noir), présidente de Caux Seine Agglo, ont découvert les premiers aménagements sur le chantier.

Salle "chut !", box d'écoute

Côté équipements, on retrouvera comme dans les autres médiathèques de Caux Seine Agglo une salle "chut !", pour travailler ou se reposer en silence. Des box vitrés permettront d'écouter de la musique ou de jouer aux jeux vidéo. "Nous avons travaillé sur des rayonnages à roulettes qui ne font pas plus d'1,60 m de haut, pour permettre aux usagers d'avoir une vue sur tout l'espace", précise Patricia Edde, responsable du réseau des médiathèques.

L'ouverture de la médiathèque est prévue pour la fin de l'année. Comme pour les autres équipements de ce type sur Caux Seine Agglo, l'inscription sera gratuite pour tous.

Au rez-de-chaussée, de grandes baies vitrées pour dialoguer avec l'extérieur.