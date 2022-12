Montmartin-sur-Mer. "Réveillons-nous", une soirée festive et musicale pour clore l'année

"Réveillons-nous" est une soirée festive et musicale de fin d'année, organisé par l'association Chauffer dans la Noirceur, ce samedi 17 décembre, à Montmartin-sur-Mer. Pas moins de sept groupes vont se relayer sur la scène de l'espace culturel, dont deux groupes normands D.E.M. et Feux Rouges. À découvrir aussi un brass band des Balkans, Ziveli Orkestar ou le rock explosif d'un groupe autrichien Kontrust dont ce sera le second concert de l'année en France après le Hellfest.

Une belle diversité musicale sera proposée avec du rock, rap, reggae, dub, électro et groove pour cette soirée festive "Réveillons-nous", ce samedi 17 décembre à l'espace culturel de Montmartin-sur-Mer. Ouverture des portes dès 19 heures, 10 euros. Restauration sur place.