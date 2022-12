Normandie. La Fondation du patrimoine donne 566 000 € pour restaurer quatre lieux dans la région

Un nouveau coup de pouce pour le patrimoine normand. Il vient de la part de la Fondation du patrimoine. Avec l'entreprise de location d'appartement de courte durée Airbnb, elle a un programme d'aide "Patrimoine et tourisme local". Mardi 13 décembre, elle a annoncé faire des dons à trois lauréats et porter plus particulièrement un projet "coup de cœur". En tout, ces quatre lieux vont recevoir 566 000 €.

Le coup de cœur va recevoir la somme de 500 000 €. Il s'agit de la tour du château d'Aubry-en-Exmes dans l'Orne. Ce château est en deux parties : une base de tour ronde médiévale et par-dessus, une maison du XVIIe siècle.

Le château de Mirville en Seine-Maritime a une dotation de 20 000 €. C'est le château du baron Pierre de Coubertin, le père de Jeux Olympiques modernes. La restauration est nécessaire avec l'arrivée des JO de Paris 2024. Dans l'Eure, c'est la Maison de l'If, à Saint-Cyr-la-Campagne qui est primé, avec 26 000 €. C'est une grange en bois et torchis. Dernière dotation attribuée, 20 000 € au Moulin de la ville à Négreville dans la Manche.