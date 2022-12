[Vidéos] Mondial de football. Les Bleus en finale : à Cherbourg, ambiance de folie dans les rues

C'est fait ! La France est en finale de la Coupe du monde de football après sa victoire contre le Maroc 2 buts à 0. À Cherbourg, les supporters n'ont pas manqué ce rendez-vous et ont laissé éclater leur joie d'abord dans les bars, comme au Narval ou encore au Kilbeggan Irish Pub.

Hernandez et Muani héroïques !

Les cris se sont fait entendre dès le premier but signé Théo Hernandez. Puis le second but de Randal Kolo Muani permet aux Bleus de souffler et de rêver à cette troisième étoile après 1998 et 2018.

La victoire fêtée au Kilbeggan S Irish Pub, à Cherbourg. - Davy Delmotte

"On est en finale, on est en finale, on est, on est, on est en finale !", pouvait-on entendre dans les rues après le match. Les concerts de klaxons et même quelques pétards se sont succédé rue Albert Mahieu ou encore place de la République. Les Cherbourgeois sont déjà prêts pour la finale dimanche 18 décembre.

Le match suivi de très près dans les bars

La victoire fêtée dans les rues de la ville

Ambiance place de la République

La fête pour ce supporter heureux