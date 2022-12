Normandie. La reprise des transports scolaires annoncée

Les écoliers, collégiens et lycéens vont de nouveau pouvoir aller dans leur établissement, jeudi 15 décembre. La Région Normandie a annoncé la reprise du circuit des transports scolaires dans la Manche, l'Orne, le Calvados et la Seine-Maritime. L'Eure n'est pas concernée. Le préfet du Département a pris un arrêté interdisant les transports scolaires. C'est le seul département en alerte orange à la neige et au verglas. Les quatre autres départements sont eux en vigilance jaune.