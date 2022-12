Météo. Une hausse des températures de 10°C en fin de semaine en Normandie ?

La neige avant le beau temps ? D'après Météo France, la neige et le froid pourraient laisser place à une hausse des températures à partir du dimanche 18 décembre en Normandie. Le mercure devrait en effet grimper et atteindre dimanche soir 10° à Cherbourg, 8 °C à Caen et au Havre, 6 °C à Argentan et 5 °C à Rouen et Évreux. Lundi après-midi, 14 °C sont annoncés à Cherbourg, 12 °C à Caen, 11 °C au Havre et Argentan, 10 °C à Évreux et 9 °C à Rouen ! Pourquoi une hausse soudaine du mercure après des températures négatives en milieu de semaine ? D'après Christopher Bribet, expert en météorologie pour l'ex Basse-Normandie, cette variation est due à un changement de flux (déplacement d'une masse d'air dans une direction et un sens précis). “Nous allons passer d'un flux d'Est à un flux de secteur Sud - Sud-Ouest, donc beaucoup plus doux”, explique-t-il. En effet, la mise en place d'un flux de sud-ouest apporte sur notre pays des masses d'air d'origine subtropicale chargées d'humidité et de chaleur dont bénéficiera la Normandie. Mais Christopher Bribet prévient : “Ce n'est pas sûr que la hausse des températures se maintienne, cela pourrait repartir à la baisse pour la fin d'année 2022.”