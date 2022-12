[Photos] Nord-Cotentin. Des entreprises recherchent des centaines de chaudronniers et tuyauteurs

"Dans toutes les sociétés du secteur, nous avons tous le même problème, c'est le recrutement." De nombreuses industries du Nord-Cotentin comme Naval Group, CMN, Orano La Hague, Efinor, ADF, Boccard ou encore Framatome ont des difficultés pour trouver des tuyauteurs et des chaudronniers.

Une nouvelle formation pour répondre aux besoins

Une nouvelle formation vient d'être créée spécialement par les entreprises pour 2023 à Cherbourg-en-Cotentin, en partenariat avec l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) de Cherbourg et Pôle Emploi. Inaugurée mercredi 7 décembre, dans les locaux de Constructions Mécaniques de Normandie (CMN), elle espère faire le plein pour répondre aux besoins des patrons. "Les entreprises écrivent le cahier des charges de la formation", indique Ludovic Roualle, chargé de développement filière à la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) Ouest Normandie. "L'objectif est de s'assurer que les personnes qui sortent de cette formation aient les compétences attendues par les entreprises."

Une visite de CMN a ensuite été organisée.

La Région finance ce nouveau dispositif

La formation des soudeurs lancée il y a cinq ans fut le premier et dernier dispositif mis en place avec les entreprises : elle avait rassemblé 28 candidats pour 45 places pour l'année 2022. Ici, pour les chaudronniers et tuyauteurs, 35 parcours de formation (15 tuyauteurs et 20 chaudronniers) sont proposés en 2023. La Région les finance à hauteur de 640 770 euros.

Ludovic Roualle, de la Chambre de commerce, note "400 projets de recrutement sur les trois ans à venir pour les métiers de soudeurs (150 postes), chaudronniers (150) et tuyauteurs (100)".

Pour Serge Quaranta, président de CMN, il y a des "tensions" sur ces deux métiers. "Nous avons environ 70 tuyauteurs-chaudronniers et plus de 40 soudeurs, et dans ces effectifs, 35 % ont été recrutés en 2021 et en 2022."

Serge Quaranta, président de CMN.

Les prochaines sessions de formation

David Margueritte, vice-président de la Région en charge de l'emploi et de la formation, évoque un travail "long mais indispensable" pour que les entreprises travaillent sur ces problèmes de recrutement : "Oui, il y a du travail dans la métallurgie et la sidérurgie et il faut continuer à jouer collectif", poursuit le vice-président.

Les candidats intéressés par les métiers de chaudronnier-tuyauteur ont la possibilité d'intégrer la formation selon les trois prochaines entrées prévues : 15 janvier, 5 juin et 13 novembre 2023.

Pratique. Renseignements auprès de l'AFPA de Cherbourg au 09 72 72 39 36, ou auprès de Pôle Emploi.