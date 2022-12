Nord-Cotentin. Orano La Hague : nouvelle mobilisation des salariés

Le deuxième blocage de la semaine. Jeudi 8 décembre, des organisations syndicales d'Orano Démantèlement et services (DS) ont mené des actions de filtrage aux entrées du site nucléaire, à Beaumont-Hague. La mobilisation a débuté vers 4 heures du matin. Une voiture passait environ toutes les dix minutes.

"Environ 200 grévistes recensés"

Une nouvelle réunion des Négociations annuelles obligatoires (NAO) sur les salaires a eu lieu mardi 6 décembre. Une augmentation générale d'un peu plus de 4 % a été proposée par la direction mais le syndicat n'est pas satisfait par cette annonce et souhaite une hausse générale de 6,8 % des salaires, à hauteur de l'inflation. Contactée jeudi 8 décembre par Tendance Ouest, la direction précise qu'"environ 200 grévistes ont été recensés" : "Un projet d'accord incluant un budget global de 6 % (dont 4,3 % d'augmentation générale pour les ouvriers et techniciens ou pour les non-cadres) a été adressé aux organisations syndicales d'Orano DS ce matin", ajoute la direction. "Ces actions ont eu peu d'impact sur la production du site Orano la Hague."

Lundi 5 décembre, un blocage avait déjà été mené aux abords du site nucléaire par tous les syndicats représentatifs de l'entreprise. La grève avait débuté le vendredi 25 novembre.