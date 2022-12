Bonne table à Rouen. Gadjo, le petit dernier de la rue Saint-Nicolas

Une nouvelle brasserie vient de s'installer rue Saint-Nicolas, à Rouen. Son nom, Gadjo, un mot habituellement utilisé par la communauté des gens du voyage pour désigner celui qui ne vient pas, justement, de la communauté. Le mot est, aujourd'hui, tombé dans l'argot de ville selon Maxime Mahieu, le cogérant de l'établissement. "Un gadjo, c'est juste un mec", explique le Rouennais. "Ce restaurant est un peu l'équivalent masculin de Station-Service". Station-Service, c'est l'autre adresse de Stéphanie Vadaine, la co-gérante du Gadjo et compagne de Maxime Mahieu.

Une reconversion bien sentie

Ici, la cuisine traditionnelle est à l'honneur. Vous retrouverez tous les classiques de la brasserie, le purée-saucisse, le poulet-frites ou le Mont d'Or et des plats rappelant le brunch, tels que le burger smashé et l'avocado toast. C'est d'ailleurs le toast du moment que je choisis lors de ma venue. Grillé au guacamole avec jambon de Bayonne, œuf et parmesan, accompagné de frites et de salade, il est suivi, pour le dessert, de quelques churros avec du chocolat. L'ensemble coûte 20 euros. La cuisine est plutôt simple mais efficace et l'ambiance est chaleureuse.

Toast au guacamole, jambon de Bayonne, œuf et parmesan

Évoluant dans le secteur de l'automobile, le gérant a plongé dans la restauration en rencontrant sa conjointe. Ancienne propriétaire du Citizen, toujours en activité, elle est à la tête depuis quatre ans de Station-Service, un restaurant de brunch d'inspiration australienne, allée Eugène Delacroix. C'est là-bas que Maxime Mahieu a dû faire ses preuves en restauration. Après cela, le couple a voulu monter un deuxième restaurant, le leur. Si le Gadjo a bien été retapé, il reste à l'intérieur un esprit d'inachevé comme le voulaient les propriétaires. "On a essayé de le refaire entièrement en laissant l'impression qu'il n'avait pas été retouché, qu'il était là depuis 15 ans", explique Maxime Mahieu. On leur souhaite autant de longévité.

Pratique. 70 rue Saint-Nicolas à Rouen. Tel : 09 73 89 01 76. Ouvert du lundi au dimanche.