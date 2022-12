Soliers. Manon Scheffler soigne des patients et vend des objets personnalisés sur internet

Et si le destin d'une vie se résumait à une cuillère ? Celui de Manon Scheffler et son conjoint Geoffrey Hardy, peut-être. Quelques années auparavant, Manon Scheffler se promène sur Pinterest et se passionne pour une petite cuillère gravée. "On avait déjà l'envie de lancer notre activité, se remémore-t-elle. J'ai glissé cette idée à mon conjoint, qui a d'abord rigolé puis s'est pris au jeu avec moi."

Spoon & Co voit le jour, après plusieurs essais pour bien maîtriser la gravure de ces couverts argentés. La petite communauté de Manon Scheffler sur Instagram répond présent, et 10 000 articles sont vendus dès la première année. "Nous avons vite été dépassés", sourit celle qui poursuivait à l'époque des études de médecine. Le couple travaille d'arrache-pied pour son petit business, profitant des week-ends et jours fériés, ainsi que de l'aide de proches. "C'était une période très enrichissante, puis on a eu vite envie de nous lancer de manière professionnelle", relate l'entrepreneuse.

Des objets en bois "créés de A à Z"

En juin 2019, Ma Fabrique Perso voit le jour. "Tous nos objets sont personnalisables, la personnalisation est d'ailleurs comprise dans le prix", détaille Manon Scheffler. Tout un tas d'articles différents sont à retrouver, avec de la décoration, des calendriers, du textile, mais aussi des produits pour les enfants, très souvent en bois. Ce matériel permet d'ailleurs à Manon Scheffler de faire parler sa créativité, puisque les objets en bois "sont créés ici de A à Z". Ici, c'est à Soliers, dans un local de 400 m2 qu'a investi le duo l'an passé, avec sa désormais petite équipe. De quoi "étoffer le parc de machines", même s'il n'y a déjà plus beaucoup de place disponible ! Croulant sous les commandes pour ce Noël, le couple prévient déjà que les commandes passées après la mi-décembre n'arriveront pas à temps. Mais avantage pour vous les Normands, il est toujours possible de retirer ses articles à l'atelier.

Ma Fabrique Perso

Un couple complémentaire

Entre-temps, Manon Scheffler est devenue médecin généraliste remplaçante autour de Caen. Cela lui permet d'ajuster ses horaires et de varier entre soin et création. "J'ai quand même fait dix ans d'études, ça serait bête de tout laisser tomber", glisse-t-elle. Et même si sa petite entreprise grossit chaque année, elle assure avoir besoin de cet équilibre dans sa vie personnelle. Son conjoint, lui, est dédié à 100 %. "On se complète très bien. Il a une formation de gestion donc gère la comptabilité, l'administratif, et moi je suis plus sur les réseaux sociaux et dans la création." En se rencontrant 17 ans plus tôt au collège, Manon et Geoffrey ne savaient sans doute pas qu'une cuillère allait changer le cours de leur vie.