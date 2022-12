Météo. Neige, verglas... A quoi faut-il s'attendre cette semaine en Normandie ?

Alors que la neige a fait de légères apparitions samedi 10 et dimanche 11 décembre sur une partie de la Normandie, de nouveaux flocons sont attendus en milieu de semaine, annonce Météo France. Même si les cartes restent à confirmer jusqu'aux dernières heures car il y a beaucoup d'incertitudes, la neige pourrait s'inviter sur une partie de la Normandie mercredi 14 et jeudi 15 décembre.

Ensoleillé en début de semaine

Lundi et mardi seront deux journées ensoleillées avec l'apparition de quelques nuages. Il fera froid le matin, les températures sont comprises en -4 et 0°C sur l'ensemble de la région sauf dans le Nord-Cotentin où 5°C sont attendus. Ce ne sera pas mieux l'après-midi où on dépassera difficilement 0°C dans l'Eure. Il fera 1°C à Alençon, 2°C à Rouen et à Caen, et 3°C à Saint-Lô.

Le retour des flocons

Quelques flocons pourraient tomber dans la nuit du mardi 13 au mercredi 14 décembre. Cette neige pourrait encore être présente dans quatre des cinq départements normands en journée. Seule la Seine-Maritime serait épargnée. Les températures restent fraîches, entre -2 et 1°C dans la matinée. Pour l'heure, il est difficile de quantifier le cumul de neige attendu.

Les prévisions météorologiques pour le mercredi 14 décembre, matin. - Capture Météo France

Le jeudi, de la pluie mêlée à de la neige devrait tomber dans la Manche, le Calvados et l'Orne. Un retour des éclaircies est annoncé dans l'après-midi.

Les prévisions météorologiques pour le jeudi 15 décembre, matin. - Capture Météo France

Le soleil prévu en fin de semaine ?

Un retour à la normale est prévu le vendredi 16 décembre avec du soleil et quelques légers nuages mais des températures fraîches : de -3°C à 4°c le matin, et de 1 à 6°C l'après-midi. Quant au week-end, le soleil devrait s'imposer les deux jours mais il fera toujours froid selon les prévisions de Météo France.