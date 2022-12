Caen. À l'occasion du millénaire de Caen, un "101e clocher" érigé à l'horizon 2025

Caen se prépare à fêter en grande pompe son millénaire. En effet, la première trace écrite évoquant la ville nous vient de l'an 1025. "Un vrai défi" pour le maire Joël Bruneau, qui désire non pas se plonger dans le passé, mais plutôt aborder le futur, évoquant "mille ans qui nous donnent de l'avenir". Alors que les aménagements du château devraient être terminés en 2025, tout comme la création "d'un totem iconique", une œuvre à retrouver sur l'espace public pour célébrer ce millénaire, un nouveau bâtiment devrait être construit à côté de la gare, haut de 65 mètres. Joël Bruneau le surnomme "le 101e clocher". Avec ses dix-huit étages, le dernier étant une salle panoramique, il offrira une vue imprenable sur la ville et sera son plus haut bâtiment après la destruction du CHU. Ce gratte-ciel à l'échelle caennaise fait partie du "projet Cascades", du fait de la forme donnée par son architecte, l'agence PetitDidierPrioux. Il sera situé sur l'îlot Rosa Parks. Visible depuis le Viaduc de Cadix, il est pensé pour être "à l'entrée de la ville", explique Joël Bruneau.

Les festivités du millénaire commenceront par une exposition immersive pour se replonger dans l'histoire de la ville, avant de connaître plus tard un grand opéra urbain, et d'autres animations culturelles, durant toute l'année. Les évènements déjà annuels prendront en 2025 une dimension particulière, fêtant à leur manière ce millénaire caennais.