Bois-Guillaume. Une adolescente de 16 ans grièvement blessée dans un accident

Une voiture avec à son bord deux personnes a percuté un muret au rond-point de la Bretèque, départementale 143, à Bois-Guillaume , près de Rouen, samedi 10 décembre vers 10 h 30.

Dans le choc, les deux occupantes du véhicule, la conductrice, une femme de 42 ans et sa passagère, une jeune fille de 16 ans, ont été blessées. La conductrice a été transportée en urgence relative au CHU de Rouen, quant à l'adolescente, elle a été grièvement blessée et transportée en urgence absolue à l'hôpital. L'opération des secours a nécessité la mobilisation de 16 pompiers et cinq engins.