Place du commerce. Trois nouvelles enseignes à Caen

La Place du commerce vous apporte tous les détails sur ces nouvelles ouvertures caennaises.

Tatouage, boulangerie et CBD

"Nous sommes des passionnés de l'univers de Harry Potter et nous voulions nous en inspirer pour notre premier salon de tatouage", expliquent Erwan Mattard et Camille Bourgeaux, les gérants d'Endoloris, le salon de tatouage ouvert depuis le jeudi 1er décembre. L'Annexe, quant à elle, est une nouvelle boulangerie située rue de l'Engannerie. Il s'agit de la deuxième affaire pour sa gérante, Anne Raffin, déjà à la tête de la Brioche chaude. "Il n'y avait plus de boulangerie à cette adresse depuis près de trois ans et cette ouverture était très attendue par nos clients", souligne-t-elle. On y trouve un large choix de pains, viennoiseries et sandwichs. Enfin, l'enseigne franchisée CBD pas cher, ouvre sa première boutique en Normandie. "Les prix pratiqués sont parmi les plus bas du marché, car nous souhaitons avant tout fidéliser notre clientèle", explique Mehdi Hanifi, le gérant de la boutique.