Caen. Convivial et solidaire, un nouveau tiers-lieu pour les étudiants au Campus 2

La Bavarderie porte bien son nom. Ce nouveau tiers-lieu pensé au lendemain d'un confinement éprouvant pour les étudiants vient de s'installer au Campus 2 de l'Université de Caen. Tous sont les bienvenus pour discuter, partager un moment convivial, mais aussi s'entraider et engager des projets ensemble.

Des réponses aux questions

L'AFEV, l'Université et le Crous ont collaboré pour amorcer cet espace. "Il y a eu une grande réflexion pour lutter contre l'isolement social et favoriser le bien-être des étudiants", explique Hugo Hecquard, coordinateur du projet. Avant de mettre en place le lieu, les rencontres avec des étudiants se sont multipliées pour comprendre leurs attentes, leurs difficultés. La demande de bourses, l'accès au logement, aux soins… Tant de questions que peuvent se poser les néobacheliers qui sont parachutés dans le monde de la vie étudiante.

"L'idée, c'est d'accompagner les étudiants internationaux qui arrivent ici sans connaître personne et qui ne peuvent pas rentrer chez eux les week-ends ni pendant les vacances. Je pense aussi à ceux qui viennent d'une autre région, qui sont loin de leurs parents et de leurs amis", poursuit Hugo Hecquard. L'idée de la Bavarderie, c'est "d'encourager la solidarité". Ce projet, encore en phase d'expérimentation, est là pour les étudiants, et pour les encourager à créer des initiatives.

"De la bonne humeur"

En plus du coordinateur, une étudiante est salariée et demeure dans la pièce douze heures par semaine. Deux autres étudiants, en service civique, sont présents également, pouvant ainsi répondre aux différentes questions. "Les étudiants entreront plus facilement en contact avec leurs pairs", soutient Hugo Hecquard.

Et le lieu, chaleureux, encourage également l'échange. "Dans notre pièce, il y a des tapis, des plantes, des canapés, une grande table. Des livres seront bientôt là, tout comme des jeux de société. On a aussi un micro-ondes et une cafetière à disposition gratuitement, et surtout, des grands sourires et de la bonne humeur !"

Pratique. La Bavarderie, ouverte les mardis et mercredis de 11 heures à 19 heures, les jeudis de 11 heures à 20 heures et les vendredis de 15 heures à 19 heures. Au sein du bâtiment Sciences 3 du Campus 2 de l'Université de Caen.