Près du Havre. Incendie sur un site Seveso, une cinquantaine de pompiers mobilisés

Un incendie s'est déclaré jeudi 8 décembre, au sein de Sedibex à Sandouville. L'usine de traitement et valorisation des déchets dangereux est classée Seveso. Le feu a pris vers 11 h 30 dans la zone de broyage et la fosse à déchets. Le Plan d'opération interne (POI) a été déclenché et l'entreprise a fait appel aux pompiers.

D'importants moyens ont été déployés sur place : 49 sapeurs-pompiers dont une équipe spécialisée en risque chimique.

À 13 h 35, Sedibex indiquait que l'incendie était maîtrisé mais que pompiers restaient sur place jusqu'à l'extinction complète des déchets.