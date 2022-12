Caudebec-lès-Elbeuf. Il récupère sa boucherie deux ans après avoir pris sa retraite

Après 17 ans de bons et loyaux services à la tête de son enseigne, Jean Azevedo a décidé, en 2019, de vendre son fonds de commerce. Mais voilà qu'au bout de deux ans, les repreneurs ont mis la clé sous la porte. Triste de voir son enseigne fermée, le boucher, bien connu des Caudebecais, a pris la décision, dernièrement, de sortir de sa retraite et de revenir récupérer sa boutique, pour le plus grand bonheur des habitants.

Reportage à la boucherie Azevedo Impossible de lire le son.

Jean Azevedo, tout sourire, retrouve ses clients avec bonheur. Le boucher était embêté de trouver les rideaux baissés lorsqu'il venait devant son ancienne boutique. Selon lui, les clients se plaignaient de la qualité de la boucherie après son départ. "Les trois quarts du temps, la vitrine était vide. Question propreté, c'était à la limite de l'acceptable, ce n'était pas possible que ça continue comme ça", déclare Jean Azevedo.

L'artisan salue le soutien de son épouse qui l'a aidé pour la reprise de son commerce. "Elle est discrète et parfois invisible, mais à l'arrière-boutique, elle est indispensable." Chez les Azevedo, la boucherie est une histoire de famille. Le commerçant a décidé finalement de passer la main à son fils d'ici cinq à six ans, le temps de le former.