Votre horoscope signe par signe du vendredi 9 décembre

Bélier

Si vous manquez un peu d'assurance et de confiance en vous, un de vos amis très proches vous apportera son aide et ses précieux conseils.



Taureau

Votre vitalité est à la hausse grâce à l'énergie de Mars. Vous bénéficiez d'un grand tonus, Vous avez besoin de bouger.



Gémeaux

En duo, vous ne jouez pas au couple parfait, vous êtes un couple parfait ! Vous apprenez à relativiser et c'est ce qui fait votre force.



Cancer

Bonne nouvelle dans les finances ! Si vos revenus dépendent essentiellement de votre travail, de nombreuses possibilités s'offriront à vous.



Lion

Vos proches sont admiratifs de vos efforts et de la persévérance que vous mettez au profit de vos objectifs de vie. Vous êtes un exemple.



Vierge

En couple, faites attention que votre manière d'aimer ne devienne pas à la longue étouffante pour votre moitié, N'en faites pas des tonnes !



Balance

Cela va bouger dans votre domaine professionnel. Cette journée ne sera pas propice aux pauses café, plutôt aux efforts prolongés…



Scorpion

Votre stratégie financière deviendra de plus en plus confuse. Du coup, on pourra vous reprocher de naviguer trop à l'intuition, de manquer d'objectifs clairs



Sagittaire

Vous mettrez sur pause les actions à mener ! Ne plus planifier ni rationaliser… Que ce soit le droit ou le gauche… quel pied !



Capricorne

Quelques amis ou membres de votre clan auront du mal à reconnaître votre singularité… Vous vous montrerez extrêmement désagréable à leur égard.



Verseau

Au cours d'une controverse familiale animée, vous vous tenez en retrait afin d'observer ce qui se joue à travers ses échanges. Cela est très instructif.



Poissons

Il faudra se rendre à l'évidence, moins vous écouterez votre petite voix intérieure, moins vous passerez à l'action. Vous perdrez votre dynamisme.